Tekirdağ’da sağlık ordusu yeni atamalarla güçlenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son kura ile il genelinde 213 hekimin atanmasının ardından, 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kuraları kapsamında Tekirdağ’a 13 uzman tabip, 8 uzman diş tabibi, 3 tabip, 1 diş tabibi ve 2 eczacı olmak üzere toplam 27 yeni sağlık personeli daha kazandırıldı.

Kapaklı Devlet Hastanesi’nin Eylül ayında yeni hizmet binasında faaliyete geçmesinin ardından, 1. Basamak Aile Sağlığı Merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında hizmet alanlarının arttığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ’da personel planlaması doğrultusunda hızlı bir atama süreci yürütüyor.

Yeni dönemde Tekirdağ’a atanacak uzman tabipler arasında ortopedi ve travmatoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, iç hastalıkları, genel cerrahi ve çocuk sağlığı branşları yer alıyor. Ayrıca ağız, diş ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimliği, protetik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi, periodontoloji ve ortodonti alanlarında da uzman diş hekimleri görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025/5 KPSS ile Tekirdağ’a atanacak 155 personel arasında 87 sağlık teknikeri, 46 hemşire, 3 mühendis, 3 ebe, 2 çocuk gelişimci, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist, 1 avukat ve 3 tekniker bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, yeni atamaların sağlık hizmetlerinde kaliteyi daha da yükselteceğini belirterek, Tekirdağ halkına hayırlı olmasını diledi.