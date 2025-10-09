Erenler Belediyesi, kahverengi kokarca böceğine yönelik ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. İlçe genelinde devam eden ilaçlama çalışmalarını ekipler titizlikle yürütüyor. Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada tedbirin elden bırakılmayacağı açıklandı. Çalışmalar hakkında belediyen yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz; kahverengi kokarca böceğine yönelik ilaçlama çalışmalarımız ekiplerimiz ve Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde titizlikle devam ediyor. Tarım alanlarımızı tehdit eden ve ürün verimliliğini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceğine karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA