Bursa Uludağ Üniversitesi(BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılını başarıyla tamamladı.

BUÜ Teknik Bilimler MYO, 36. dönem mezuniyet törenini Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ve sektör temsilcileri katıldı.

“Mesleki eğitimde en iyiler arasındayız”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, bölüm ve programların Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 3 sıradan öğrenci aldığına işaret etti. Mesleki eğitimde ülke genelinde ki en iyi okullardan birisi olduklarını vurgulayan Karahan, “Bu yıl bin 316 öğrenci mezun verdik. Okul olarak öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek ve iş hayatına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için sürekli bir gayret içindeyiz. Bu okul, temelinde üniversite sanayi işbirliği olan bunu misyon haline getirmiş bir okuldur. Öğrencilerimize, mesleki uzmanlıklarını arttıracak sertifika programları ile bilgi ve birikimini sürekli arttırmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, MEYOK Koordinatörü Prof. Çağatan Taşkın ve 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi birincisi Koray Göktepe de kısa birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Program, dereceye girenlere anı belgesi ve hediyelerinin verilmesi, tüm mezunlara anı belgelerinin takdimi ve kep atılmasıyla sona erdi.