Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST finalinde İnegöl Belediyesi Baykoca Proje ekipleri, tasarladıkları 4 farklı proje ile yerini aldı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğe umutla bakan bir Türkiye için "Sen Geleceksin Diye" sloganıyla düzenlenen TEKNOFEST, kapılarını teknoloji tutkunlarına açtı.

27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisinde yer alan Baykoca Teknoloji Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren “İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları” hazırladıkları 4 projeyi kendisine ayrılan stantta teknoloji severlere tanıtıyor.

GEÇEN 2 YILDA 2 "BİRİNCİLİK"

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje ekipleri ilk olarak Teknofest 2021’de İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı 1’inci olmuştu. Sonrasında ise Baykoca Çınar ekibinin geliştirdiği “Baykoca Çınar” projesi de 2022 yılında Samsun’da yapılan Teknofest’te Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’incisi oldu. 2021 yılından bu yana başlayan TEKNOFEST serüveninde İnegöl Belediyesi Baykoca Ekipleri 29 proje üretip yarışmalara katılırken, bu kez de İstanbul'da yeni bir başarı elde etmek için binlerce proje ile yarışıyor.

DOLU DOLU 4 PROJE TEKNOFEST FİNALİNDE

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları bu kez de eğitimden turizme, sağlıktan uçan arabaya varana kadar tasarladıkları 4 farklı proje ile gözünü yeni başarılara dikti. Eğitim Teknolojileri alanında Baykoca Testonom takımının “Sürdürülebilir Geri Kazanımlı Akıllı Test Otomatı” projesi, Sağlıkta Yapay Zeka alanında Baykoca Sîna takımının “Sindirim Sisteminde Hastalık Tespit Eden Kapsül” projesi, Uçan Araba alanında Baykoca SEHA takımının “Kırsal Bölge Acil Müdahale Hava Ambulansı” projesi ve Turizm Teknolojileri alanında Baykoca REGA takımının “Rehber Elektrikli Gezi Aracı II. Prototip” projeleri TEKNOFEST finalinde yerini aldı.