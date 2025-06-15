Bursa’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiyi her alanda desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimize 1 milyon 315 bin adet fide ve fidan, 1 milyon ton tohum, 12 milyon 230 bin metre damla sulama borusu ve 103 bin 400 kg sıvı gübre dağıtımı yaptık" dedi.

Fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine, eğitimden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarımda kaliteli üretimin artması amacıyla desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’ni ve Sıvı Gübre Tesisi’ni hizmete alarak çevreci bir anlayışla üretilen ürünleri çiftçilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi; BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, HAGEL ve Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla çiftçinin üretimini, gelirini ve yaşam standartlarını artıracak çalışmaları bir bir hayata geçiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla 17 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Köyden kente göçün önüne geçmek ve üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilere toplam 1 milyon 315 bin 839 adet fide ve fidan, 1 milyon 35 bin 82 ton tohum, 103 bin 400 kilogram sıvı gübre ile birlikte 12 milyon 230 bin metre damla sulama borusu dağıtımı yaptık. Üreticiyi yalnızca üretim aşamasında değil, pazarlama sürecinde de destekliyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizden 923 bin 65 ton meyve satın alarak doğrudan destek olduk. Önümüzdeki süreçte desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Her zaman üretenin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.