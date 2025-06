Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlar, gençler, engelliler ve üniversite mezunlarına yönelik yeni bir istihdam planını duyurdu. Bakan Işıkhan, toplamda 1 milyondan fazla kişinin iş gücüne kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması’nda konuşan Işıkhan, program kapsamında 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin üniversite mezununun istihdamının hedeflendiğini belirtti. Toplantıda ayrıca “Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu” da kamuoyuyla paylaşıldı.

BAKAN IŞIKHAN VERİLERİ AÇIKLADI

2002 yılında kamuda yalnızca 5 bin 777 engelli birey çalışırken, bu sayı günümüzde 73 bin 800’e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu kurumlarında engelli istihdam oranının yasal kotanın yüzde 134’üne, özel sektörde ise yüzde 103’üne ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu alandaki reformist yaklaşımına teşekkür eden Işıkhan, engelli bireylerin haklarının temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar 550 bin engelli bireyin istihdama kazandırıldığını söyledi. 2025’in ilk çeyreğinde bu sayı 17 bine ulaştı. “Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak” sloganıyla hayata geçirilen iş koçluğu modeli ise 81 ilde uygulanıyor.

Otizm, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimli bireylerin istihdam sürecini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Destekli İstihdam Projesi”, hem işe geçişi hem de uzun vadeli iş projeleri için fırsat sağlıyor. Proje kapsamında, engelli bireyleri istihdam eden işverenlere ücret desteği sağlanırken, günlük iş akışını destekleyecek iş koçluğu hizmeti de sunulacak. Ayrıca, iş yerlerinin ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi için hibe desteği verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Her sokakta, her kurumda, her işyerinde engelli bireylerimizle birlikte varız” sözleriyle kapsayıcı istihdam politikasının altını çizdi.