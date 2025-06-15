Bursa Büyükşehir Belediyesi, Abidin Dino’nun ‘elleriyle görmesini bilen bir ressam’ olarak nitelediği, Nazım Hikmet’in ‘Köylü ressam’ dediği Bursalı usta ressam İbrahim Balaban’ın birbirinden değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bursa Kent Müzesi’nde açılan sergi, 1 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa’nın yetiştirdiği usta ressam İbrahim Balaban’ın vefatından sonra ilk kez kişisel sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturuldu. Küratörlüğünü Serap T. Yurteser Yılmaz’ın üstlendiği sergi, Nejat Biçen’in tasarımlarıyla hayat buldu. Sergide, sanatçının cezaevi yıllarında Nâzım Hikmet’le başlayan sanat yolculuğunun izlerini taşıyan 40 eser ve özel eşyalarına yer verildi. Cezaevi yıllarında Nâzım Hikmet’le kurduğu derin usta-çırak ilişkisiyle şekillenen İbrahim Balaban’ın eserleri, sadece bir sanatçının değil, halkın hikâyesini de anlatıyor. ‘Balaban Sergisi’, 1 Eylül tarihine kadar Bursa Kent Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, gazeteci ve yönetmen Nazım Alpman ve Nebil Özgentürk, usta sanatçı İbrahim Balaban’ın oğlu Hasan Nazım Balaban ve ailesi ile sanatseverler katıldı.

Bursa’nın yetiştirdiği sanatçıları Bursalılarla buluşturmaya ve tanıştırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bu sanatçılardan birisinin de İbrahim Balaban olduğunu belirtti. Seçköy’de ‘İbrahim Balaban Müzesi’ açma arzusunda olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, Bursalıların İbrahim Balaban’ı ve Seçköy’ü tanımasını istediklerini dile getirdi. İbrahim Balaban’ın ilk kez yargılandığı binada sergisinin açılmasının da anlamlı olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "İbrahim Balaban sadece bir ressam değildi. Halkın vicdanıydı, emeğin sesiydi, Anadolu’nun da renkli bir aynasıydı. Yaşadıklarını bazen kelimelerle, bazen de resimlerle anlatan o güzel sanatçıya rahmet diliyoruz. İbrahim Balaban, şehrimize, şehrine ve doğduğun topraklara hoş geldin" dedi.

Usta sanatçı İbrahim Balaban’ın oğlu Hasan Nazım Balaban, Başkan Mustafa Bozbey’e ve serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Balaban Kültür Evi projesinden de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Nazım Alpman ile Nebil Özgentürk de serginin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Nazım Alpman, Nebil Özgentürk ve Hasan Nazım Balaban’a katkılarından dolayı hediye takdim edildi. Hasan Nazım Balaban tarafından Başkan Bozbey’e hediye edilen İbrahim Balaban’ın eseri de sergide yerini aldı. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.