Casper Nirvana, teknoloji tutkunlarının yapay zekayı daha etkin ve verimli kullanabilmesi için Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Microsoft iş birliğinde Casper Nirvana X600 dizüstü bilgisayarlara Microsoft Copilot tuşu entegre eden Casper, teknolojiseverlerin yapay zekanın sunduğu ayrıcalıklara tek tuşla ulaşmasını sağlıyor.

Günlük hayatı ve iş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sağlayan yapay zeka platformları, teknolojinin gelişimi için önemli avantajlar sunuyor. Kullanıcıların verimliliğini artıran yapay zeka, kişilerin zamanlarını daha stratejik görevlere ayırmasına sağlıyor. Dünyadaki son teknolojileri eş zamanlı olarak sunma misyonuyla hareket eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Microsoft iş birliğinde Casper Nirvana X600 bilgisayarına Microsoft Copilot’u tek dokunuşla aktif etmeyi sağlayan bir komut tuşu ekledi. Türkiye’de ilk kez Casper Nirvana X600’de bulunan bu özellik ile teknolojiseverler, bir ürün almadan önce benzer ürünleri araştırma, karşılaştırma, etkileyici bir davet yazısı ve sunum oluşturabilme gibi birçok kolaylığa hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Bilgisayarınızla konuşun, Microsoft Copilot görevleri yerine getirsin

Microsoft’un yeni platformu Microsoft Copilot, verilen kelimeleri güçlü üretkenlik araçlarına dönüştüren üretken yapay zeka (Generative AI) sayesinde, Casper kullanıcılarına doğal bir dilde istediklerini sorabilme ve görevleri oluşturabilme becerisi sağlıyor. Microsoft Copilot, dünyanın dört bir yanındaki bilgileri tutarlı bir şekilde bir araya getirerek akıcı, samimi ve güçlü argümanlarla desteklenebilen bir çıktı haline dönüştürebiliyor. Microsoft, Copilot platformu sayesinde artık basit bir taslak veya ipucuyla dahi talep edilen görevleri, trend gelişmelerle harmanlayarak kullanıcıların beğenisine sunabileceği bir dönemi müjdeliyor.

Alışverişe çıkmadan önce Microsoft Copilot’tan öneri alın

Casper Microsoft 11 ön-yüklü bilgisayarlarda gelen Microsoft Copilot, bir ürünü satın almadan önce araştırma için ayrılan zamanı kısaltıyor. İhtiyaç duyulan bilgileri birden fazla web sitesinden derleyen Microsoft Copilot, kullanıcıların en iyi ürünü en doğru fiyatla seçmesine yardımcı oluyor. Çocuklar için doğum günü partisinden herhangi bir kutlama mesajı oluşturmaya kadar kullanıcılara destek sağlayan Microsoft Copilot, farklı metin önerileri ile gerekli aksiyonları alıyor.

Microsoft Copilot ile artık kişisel bir asistanınız var

Casper Microsoft 11 ön-yüklü bilgisayarlarda sunulacak Microsoft Copilot ile dijital bir kişisel asistana sahip olmak hayal olmaktan çıkıyor. Microsoft Copilot’ın kenar çubuğunda bir kez açılması ile iş hayatında daha başarılı ve verimli olmanın da kapıları aralanıyor. Projelerin daha hızlı bitirilmesini, az zamanda daha çok iş yapılabilmesini, fikir ve metot önerileri alınabilmesini sağlayacak Microsoft Copilot ile daha önemli ve acil işler için kullanıcılara daha çok zaman kalıyor.

“Modern teknolojiyi daha erişilebilir kılacak”

Microsoft Copilot tuşunun Türkiye’de ilk kez Casper Nirvana bilgisayarlarda yer almasını değerlendiren Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Teknolojik gelişimin hız kazandığı bir çağda Casper, kullanıcılarına en yeni ve etkili teknolojik deneyimleri ilk olarak sunma misyonunu üstlenmiş durumda. Bu kapsamda, Microsoft ile işbirliği yaparak Casper Nirvana X600 modelimizde gerçekleştirdiğimiz Microsoft Copilot komut tuşu entegrasyonunu kullanıcılarımıza duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni komut tuşu ile Casper Nirvana X600, yapay zeka ile daha hızlı ve etkileşimli olacak. Kullanıcıların Microsoft Copilot’a daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilmesi, proaktif bir dijital çalışma ortamı sağlamak adına atılmış önemli bir adım. Microsoft Copilot’un sunduğu doğal dilde kullanılabilen teknolojisi ve günlük görevlerde kişisel destek sağlama yeteneği, kullanıcılarımızın bilgisayarlarını daha etkin kullanmalarını, verimli çözümler üretmelerini sağlayacak. İlk olarak Casper Nirvana X600’de başlattığımız bu yenilik, yakın zamanda tüm Nirvana bilgisayarlarda da aktif hale gelecek. Bu gelişme, Casper kullanıcılarının dijital deneyimini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayarak modern teknolojiyi günlük kullanımlar için daha erişilebilir kılacak” açıklamalarında bulundu.