Türkiye’de 18-27 yaşındaki kadınlara ücretsiz online eğitim vermek hedefiyle Yapı Kredi, CIFAL Istanbul, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin başlattığı ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’ programına Bahçeşehir Koleji de katıldı. Bu kapsamda, Bahçeşehir Koleji’nde okuyan 15 ve üzeri yaştaki öğrenciler, velileri ve öğretmenler de artık programdan yararlanabilecek.

Teknolojide Fırsat Eşitliği programına Bahçeşehir Koleji’nin katılması üzerine Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü UNITAR’ın Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL Istanbul Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu iş birliği protokolü imzaladı.

Kariyerini teknoloji alanında sürdürmek isteyen kadınlar için fırsat

Türkiye’de 18-27 yaşındaki tüm kadınların, deprem bölgesinde ve Koç Holding tarafından hayata geçirilen Umut Kentler’de yaşayan gençlerin cinsiyet ayrımı olmaksızın faydalanabileceği programın kapsamı yeni bir iş birliği protokolüyle daha da genişledi. İş birliğinin büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yapı Kredi olarak, daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünya için kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmeyi ve yolun başında onlara destek olmayı önemsiyoruz. Büyük veriden yapay zekaya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar konunun uzmanları tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği olan ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’ programına artık Bahçeşehir Koleji’nde okuyan 15 ve üzeri yaştaki öğrenciler, velileri ve çalışanlar da katılabilecek. Böylece genç kızlarımız henüz üniversite seçimlerini şekillendirirken, teknoloji alanındaki farkındalıklarını artırarak bilinçli karar verme fırsatı bulacaklar. Projemiz kapsamında, programdan faydalanabilecek kadınların sayısının artmasından dolayı çok mutluyuz. Eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını alan kadınların, teknoloji sektöründe de bir adım önde olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise kadının iş yaşamında aktif görev alması ve gelecek kariyerinde önünün açık olması yönünde çocukluktan başlayan eğitimi desteklerini söyledi. Yöneticilerinin yüzde 52,9’unun, toplam çalışanların ise yüzde 74,3’ünün kadın olduğunu belirten Dağ, şöyle konuştu:

“Bakış açımız her iki cinsiyete tanınan hakların adaletli olmasını sağlamak. Bu kapsamda ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’ programına dahil olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Üç yılda 80 bin kadına ulaşarak teknoloji alanında bilgi ve farkındalık oluşturulması hedeflenen projeye öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz de büyük ilgi gösterecektir. Eğitim konusunda gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğumuzun da bir parçası olarak programa katıldık. Yaşamın tüm zorluklarıyla baş etmeye çalışan kadınların bilgisinin, becerisinin ve donanımının en üst seviyede olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”