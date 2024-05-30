Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde dikkat çekerek Bursa, İstanbul, Karasu ve Altınoluk için 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek depremler konusunda uyarılarda bulundu. Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nın 6 ila 7.5 büyüklüğünde depremler üretebileceğine dikkat çekti ve Türkiye'nin deprem riski hakkında sürekli olarak yeni uyarılar yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Kırığı'nın kuzeyinde İstanbul'u, güneyinde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk'u işaret ederek, bu bölgelerde önemli deprem risklerinin bulunduğunu söyledi. Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nın 6 ile 7.5 büyüklüğünde depremlerle bölgeyi etkileyebileceğini belirtti.

Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nın M6-M7,5'luk depremlerle kuzeyde İstanbul'un önünde 1000 metrelik derin çukurlar açacağını, ortada Kapıdağ Yarımadası'nı koparacağını ve güneyde Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açacağını ifade etti. Depremlerin yerin evrimini şekillendirdiğini belirten Ercan, bu tehlikeye karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan X hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor. Depremler yeri evrimleştirir."