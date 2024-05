Coşkunöz Eğitim Vakfı, ’XReation of Future’ projesi çerçevesinde ’Teknolojide Kadının Yükselen Rolü’ konferansı düzenledi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı, Bursa Teknik Üniversitesi, BUİKAD ve BUSİAD iş birliğiyle hayata geçirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ’XReation of Future’ projesi çerçevesinde ’Teknolojide Kadının Yükselen Rolü’ Konferansı düzenledi. Bursa iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, teknoloji sektöründe kadınların oynadığı önemli rol ve kapsayıcılığın önemi ele alındı. Xreation of Future projesinin liderliğini yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy, “Son dönemde büyük bir hızla gelişen yapay zekâ, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi yeni ve yenilikçi teknolojiler hayatımızı her alanda değiştiriyor, kolaylaştırıyor. Artık iş dünyasında pek çok alanda sanal ve artırılmış gerçekliğin yoğun biçimde kullanıldığını görüyoruz. Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak Bursalı şirketlerin ihracat şampiyonluklarını daha da perçinlemesi ve rekabet avantajını artırması için yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinden daha fazla yararlanması ve müşterilerine sunması gerektiğine inanıyor, bu alanda yapabileceklerimiz üzerine kafa yoruyoruz. Diğer yandan teknoloji dünyasında ve bilişim sektöründe kadınların daha yoğun ve aktif yer almasını da çok önemsiyoruz. Bu amaçla XReation of Future projesi kapsamında sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) alanlarında 140 kişiye toplam bin 160 saatlik eğitim vereceğiz. Artırılmış gerçeklik eğitim müfredatlarını oluşturduk, YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı ile de paylaşacağız. Teknolojide Kadın Konferansı ile bu konularda yapılabilecekleri siz değerli uzmanlarla birlikte masaya yatırmayı amaçladık” dedi.

Xreation Of Future projesi kapsamında Eğitici Eğitimi alan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Baltacı ise, “Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz sanal gerçeklik ve genişletişmiş gerçeklik konularında çalışmalarına başladı. Elbette biz eğitimciler de çağı yakalamak, kendimizi bu konularda geliştirmek durumundayız. Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın XReation of Future Projesi bu anlamda büyük önem taşıyor. Proje kapsamında aldığımız eğitimlerle genişletilmiş gerçeklik ve sanal gerçeklik konularında edindiğimiz yazılımsal teorik yeni bilgilerle yeni dersler açarak öğrencilerimize yüksek lisans ve doktora projelerinde destek olmayı hedefliyoruz. Hem sanayi kuruluşları hem lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan çok boyutlu bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

KoçSistem Hukuk ve Uyum Direktörü Deniz Sisa’nın ’Bilişim Sektöründe Kadın ve Kapsayıcılık’, Selma Çetinkaya Türker moderatörlüğünde Dsource Kurucusu ve Yönetici Direktörü Özgür Bidar Tombuloğlu’nun ’Cam Tavanı Kırmak’, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik’in ’Türkiye’de İstihdamda Kadın ve Geleceği’ oturumlarıyla devam eden Teknolojide Kadının Yükselen Rolü Konferansı’nda, konuşmacılar dinleyicilere kadınların bilişim sektöründeki rolü, iş dünyasındaki cinsiyet engelleri ve Türkiye’deki iş gücü piyasasındaki kadınların geleceği konularında bilgi ve deneyimlerini aktardı.