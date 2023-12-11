Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, ’dijital elçileri’ olarak adlandırdığı marka karakterleri Burak ve Selin ile tüketicilere keyifli ve yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, marka iletişiminde bir yeniliğe daha imza atarak, ’dijital elçileri’ olarak adlandırdığı marka karakterleri Burak ve Selin’i tüm iletişim kanallarında tüketicilerle buluşturmaya başladı. Marka, yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen Burak ve Selin ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

‘Teknosa Kasım Coşkusu’nun başrol oyuncusu oldular

Yapılan açıklamaya göre marka, Burak ve Selin karakterleri için iş ortağı Consciouslab ile birlikte çalıştı. Karakterlerin hareket ve pozları için projeye özel geliştirilen Consciouslab’in ‘Human Animations’ adındaki yapay zekâ sistemi kullanıldı. Proje kapsamında 2 ve 3 boyutlu görüntüler için ayrı ayrı modeller geliştirildi. Teknosa’nın tüm iletişim kanallarında tüketicilere rehberlik eden Burak ve Selin, promosyon, web, chatbot, sanal mağaza, oyun, instagram gibi mecralara entegre edilirken, ‘Kasım Coşkusu’ kampanyalarındaki çalışmalarda öne çıktılar. Dijital elçiler, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki City’s AVM’nin dış yüzeyindeki dev ekranda da ses getiren bir çalışmaya dahil oldular. Burak ve Selin, 2024 yılında Teknosa’nın reklam filmlerinden Youtube kanalına pek çok çalışmanın ve mecranın içinde olacak. Burak ve Selin’i Teknosa’nın tüm iletişim kanallarından takip etmek mümkün.