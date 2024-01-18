Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri CX Awards’ta dijital müşteri deneyimi kategorisinde iki ödül kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye’de müşteri deneyiminde başarılı projelerin ödüllendirildiği ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen CX Awards’ta ‘Dijital Müşteri Deneyimi’ kategorisinde E-ticaret Deneyim Odaklı Dijital Mağaza projesiyle ‘Büyük Düşünce Ödülü’ ve Sanal Asistan projesiyle ‘Teknoloji Kullanımı Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Şirket adına ödülleri Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Deneyimi ekipleri aldı.