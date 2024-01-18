Deva Partisi İnegöl ilçe başkanlığı, İnegöl Belediye Başkan adayı Onur Metinbaş’ı düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı.

Royal Hotel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı Serhat Güler, “24 Eylül 2021’de, kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladığım, Deva Partisi çatısında, çok kıymetli, kararlı ve işin ehli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve belediye başkanı adaylarımız ile Mart ayında yapılacak yerel seçimler için, bugün bismillah diyerek çalışmalarımıza start veriyoruz. İnegöl için, halkımız için tüm çalışmalarımızı ve vaatlerimizi titizlikle hazırladık. Partimizin mavi yeleğini giydiğimizden beri, İnegöl’ü yönetenlerin, İnegöl`ün kronikleşmiş problemlerinin üzerine gitmediğini, zaman zaman siz basın mensuplarının aracılığıyla İnegöl`de yaşayan vatandaşlarımıza hatırlattık. Bizler İnegöl sevdalısı Devalılar olarak yarım kalan işleri tamamlamaya, yapılmayan işleri yapmaya geliyoruz. Devaya gönül vermiş, aklında ve gönlünde İnegöl olan tüm arkadaşlarım adına, yerel seçimlerin İnegöllümüze ve Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum” dedi.



Deva Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı Onur Metinbaş, “2024 yerel seçimler süreci ile ilgili İnegöl`ümüz için belediye başkan adayı tanıtım toplantımıza teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor, sizler aracılığı ile sosyal medya ve iletişim kanallarından bizleri takip eden İnegöllü hemşerilerime de sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Bildiğiniz üzere 2023 Mayıs ayında gerçekleşen genel seçimleri geride bıraktık. Deva Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihin bize yüklediği sorumlulukla doğru yerde; Türkiye’nin adalet, hukuk, demokrasi, özgürlükler gibi alanlarda kriterlerini yükseltmek, parlamenter sisteme geçerek başta ekonomi ve diğer alanlarda dünya ile yarışan Türkiye özlemine kavuşmak için biraz önce de ifade ettiğim gibi tarihin bize yüklediği sorumluluk bilinci ile doğru yerde durduk. Şu an ise önümüzde 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler var. Biz bu yerel seçimlerin aynı zamanda, genel seçimlerden bu yana yaklaşık 7 aydır ülkeyi yöneten iktidarın performansının da değerlendirileceği bir seçim olacağını düşünüyoruz. Ülkemizdeki pek çok sorun büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla bu seçimler İnegöllü hemşerilerimiz içinde bir mesaj verme niteliği taşıyacaktır” dedi.



Metinbaş açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Deva Belediyeciliği anlayış olarak 2 temel üzerinde şekillenir. Bunlardan biri hizmet ayağıdır. Diğeri siyasi etik ayağıdır. İnegöl’ümüz özelinde, böylesine büyük bir ekonomi ve ticari hacme sahip dinamik bir şehirde yeteri ve hakkettiğimiz kadar hizmet alamadığımız tüm vatandaşlarımız nezdinde aşikardır. Özellikle Ak Parti döneminde uygulamaya koyulan büyükşehir yasası böylesine kaynakları zengin bir şehrin verimsiz ve ağır işleyen bürokrasisi karşısında hantal bir şekilde yönetilmesine yol açmıştır. DEVA Belediyeciliği ile geliştireceğimiz rasyonel, akılcı hizmetler ile bu hantallığa bir son vereceğiz. İnegöl`de sahici bir zihniyet yenilenmesine ihtiyaç vardır. Yerel yönetimde güçlü, yönetme yetkisinin mümkün olduğunca merkezden yerele doğru yayıldığı, hem kendi kaynaklarını İnegöl`e yakışır şekilde vizyoner projelere aktarabilen hem de ülkemize kazandırdığı cari fazlalık ile yerel yönetimlere ayrılan paydan hakkını alabilen bir İnegöl’ü Dünya şehirleri arasına katmak zorundayız. Çünkü İnegöl`de yaşayan insanlarımız bunu fazlası ile hak ediyorlar.”



“Bu şehirde doğan, büyüyen, okuyan, çalışan ve doyan bir kardeşiniz olarak; İnegöl’ün alt yapısal sorunları olduğunu biliyoruz, makro boyutta imar planlarının yapılmadığını biliyoruz, büyük ve dinamik olan, il olmayı hak eden bu şehrin bir merkeze sıkıştırıldığını biliyoruz, ara ve arka sokaklarının yollarının halini biliyoruz, deprem gerçeği için alınan aksiyonlarda geç kalındığını biliyoruz, mobilyacı sanayici ve esnafımızın fuar zamanlarında müşterilerine karşı yaşadıkları mahcubiyeti biliyoruz, İnegöl’ü yönetenlerin sıkıştıklarında topu Büyükşehir’e attıklarını biliyoruz. Bütün bunların farkında olarak İnegöl’ü güzelliklerle donatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla belirlediğimiz ilkelerden biri; kültürel ve tarihsel mirasımıza saygı duyarak şehrimizin ruhunu korumaktır. Diğer bir deyişle şehrimizin nesiller arası aktarımını korumaktır. Yine en önemli ilkelerimizden biri deprem gerçeğini hiç unutmayarak bir an önce yerinde dönüşüm ve kentsel yenilenme sürecini başlatmak olmalıdır. İnegöl`de yaşayan insanlarımızın güvenli yapılarda oturmaları, temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve huzur veren bir şehirde yaşamaları için tüm imkanları seferber edeceğimizin sözünü veriyoruz. Yeni nesillere yıldız bir şehir olarak İnegöl`ü bırakmayı ödev olarak görüyoruz. Güzel insanların yaşadığı bu büyük şehri; rasyonel bir akılla, liyakatli teknik kadrolarla, şeffaf ve ranttan uzak bir anlayışla yönetmeye talip olduğumuzu sizlerin huzurunda duyuruyoruz.”

“Deva belediyeciliği anlayışıyla sizlere söz veriyoruz; hava kirliliği sorununun üzerine titizlikle gideceğimizi ve hava kirliliğini İnegöl`ün gündeminden çıkaracağımızın yerinde ve kentsel dönüşümle İnegöl`ü depreme hazır hale getirip güvenle yaşanabilir bir şehir yapacağımızın, bir merkeze sıkışmış ve kabuğuna sığmayan bu şehri yeni merkez ve donatılarla rahat bir nefes alacak hala dönüştüreceğimizin, İnegöl’ün yağmur suyu alt yapısını yaparak, kanalizasyon hattından ayıracağımızı, böylece yağmur yağdığında mahalle, sokak ve caddelerimizin sular altında kalmasına bir son vereceğimizin, İnegöl’e ikinci bir arıtma tesisi yaparak Boğazköy havzasının daha temiz olmasının, Alanyurt bölgesinin kötü kokulardan arındırılmış bir yer haline gelmesinin, ortak akılla, liyakatli teknik kadrolarla, şeffaf ve ranttan uzak bir anlayışla, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi işleterek bu güzel şehri beraber yöneteceğimizin, köylümüzün, çiftçimizin büyükşehir yasası ile ellerinden alınan imkanlarının hukuki ve siyasi takipçisi olacağımızın, İnegöl’ü çevre, kültür ve spor dostu bir şehir yapacağımızın, haksız kazanca, yolsuzluğa, imar rantlarına geçit vermeyeceğimizin, akraba, eş, dost ve diğer tanıdıklarımızı kayırmayacağımızın, İnegöl’ün il olması için sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, derneklerle ve en önemlisi sizden aldığımız güç ile siyasi iktidara tüm baskıları yapacağımızın sözünü veriyoruz. Artık değişim şart diyoruz. Deva partisi İnegöl belediye başkan adaylığımızın başta İnegöl’ümüz sonra da şahsım adına hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Sizlere, Deva Partisi İnegöl teşkilatı ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.”