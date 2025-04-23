UŞAK (İGFA) - Türkiye – AB arasında şehir eşleştirme programı kapsamında yürütülen sürdürülebilir gelecek için iş birliği konulu proje tamamlandı. Proje kapsamında bir süredir Uşak Belediyesi ile Finlandiya’nın Paimio Belediyesi arasında devam eden görüşmelerin ardından, “Ortaklıklar yoluyla tekstil sektörünün yeşil dönüşümünü hızlandırmak” konulu proje faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bizzat katıldığı kapanış toplantısında, sürdürülebilir geri dönüşüm ve daha yaşanabilir bir kent için tasarlanan projenin sonuçları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya İl Protokolünün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katılım sağladı.

UŞAK ŞEHRİ İÇİN YEŞİL EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Toplantıda konuşan Başkan Yalım projenin başlangıcından itibaren emeği geçen herkese şükranlarını sunarak bu projenin uygulanabilir hale gelmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Bu projenin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Başkan Yalım; hem yeşil dönüşüm hem karbon salınımı konusunda reel uygulamalara geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Proje sonunda hazırlanan Yeşil Eylem Planı ile çevresel sosyal ve ekonomik boyutlar bir arada değerlendirilerek sürdürülebilir bir şehir oluşturulması amaçlandı. Mevcut durumu analiz eden paydaşların katılımını sağlayan ve uygulanabilir stratejiler sunan bu planın, Uşak’ın uzun vadeli gelişim hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

PROJE KAPSAMINDA BİRÇOK FAALİYET YAPILMIŞTI

Türkiye'nin tekstil geri dönüşümünün %72’sini gerçekleştiren öncü sanayi kenti Uşak ile kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüşümünde araştırma ve geliştirme konusunda önemli çalışmalar yapan Paimio kentini bir araya getiren proje kapsamında; ilkokul öğrencilerine sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında eğitimler verilmiş, geri dönüşümle ilgili çeşitli saha ziyaretleri ve incelemeler gerçekleştirilmiş, ayrıca geri dönüşüm konusunda iki kentin kullandığı teknolojiler ve altyapı istişare edilmişti.

Öte yandan kamu ve özel sektör ortaklıklarını teşvik eden proje; geri dönüşüm konusundaki farkındalığı artırarak, kentlerin deneyimlerini paylaşmasını ve yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmasını sağlıyor.