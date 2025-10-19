Kartepe Teleferik’te acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla itfaiye, AFAD ve JAK ekipleri metrelerce yükseklikte ortak bir kurtarma tatbikatı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin acil durum hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Teleferik’te acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla Kocaeli İtfaiyesi, Sakarya AFAD, Kocaeli AFAD ve Kocaeli JAK ekipleri ortak bir kurtarma tatbikatı düzenledi. Kuzuyayla İstasyonu’nda gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında yolcularla birlikte durdu. Kurtarma ekipleri, taşıyıcı tellerden kabine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kabin içindeki yolcuları başarıyla tahliye etti. Tatbikat, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetini test etti.

"Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, tatbikatla ilgili şu bilgileri verdi: "Kartepe Teleferiği, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknoloji bir sisteme sahip. Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, tel raydan çıkma riskine karşı beş sensörlü bir yapı mevcut. Ancak biz itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.