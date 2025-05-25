Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil haberleşme hizmetlerinde kapsama alanı ve kalite sorunlarını çözmek için yeni bir adım atıyor. Türkiye genelinde kapsamlı saha ölçüm ağı kurulacak. Bu ölçümler; kent merkezleri, kırsal bölgeler, tarihi alanlar, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi farklı lokasyonlarda gerçekleştirilecek. Hedef, mobil şebekelerin erişim sağlamakta zorlandığı noktaları tespit ederek, sorumluluklarını yerine getirmeyen operatörlere idari yaptırımlar uygulamak.

BTK, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından hızla harekete geçti ve konuyla ilgili bir yönetmelik taslağı hazırladı. Bu düzenleme ile, özel sektör şirketlerine mobil haberleşme ağlarında kapsama ve hizmet kalitesi ölçümü yapma yetkisi verilecek.

Bu alanda görev almak isteyen şirketler, BTK’ya saha ölçüm yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunacak.

80-120 km arası kontrol

Ayrıca uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilerek bu alanda çalışmalarına imkân tanınacak. Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da yapılacak. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediği kontrol edilecek.

Ceza kesilecek

Gerekli kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını gözetecek olan kurum, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesebilecek. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespiti halinde ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.