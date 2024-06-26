TEM Otoyolu Bahceşehir mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik ise havadan dron ile görüntülendi.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Bahceşehir mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AHK 717 plakalı tır önündeki kamyona çarptı. Arkada ilerleyen araçların da birbirine çarpması sonucu 15 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle devrilen araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.