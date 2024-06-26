Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi sakinleri hafriyat kamyon ve tırlarının döküm sahası güzergahlarından çıkarak ara sokaklara girdiği ve insanların canlarını ve mallarını tehlikeye attıklarını polise ihbar etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kayapa Mahallesi'nde UKOME kararına uymayarak hafriyat döküm sahası yolu dışında ara sokaklara girerek zamandan ve yakıttan tasarruf etmek isteyen kurnaz şoförler polisin kurduğu uygulama noktasına takıldı.

Kurulan uygulama noktasında ekipler hafriyat kamyonu ile tırları teker teker durdurdu. Kimi kamyonun arızalı olduğunu kimisi de ilk defa Bursa'ya geldiğini söylese de cezadan kaçamadı. Takograf, sürücü ehliyeti yeterliliği, çekicinin durumu ve branda gibi hususlar teker teker kontrol edildi. Kamyon ve tırların yasak olduğu caddeye giren ve bunun yanında çeşitli eksikleri çıkan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri halkın güven ve huzuru için bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA