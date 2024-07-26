Kaza, Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki (43) 34 NA 4777 plakalı Volkswagen marka panelvan, Ercan Eroğlu hakimiyetindeki Ford marka 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden İrem Eroğlu (15) ile annesi Meryem Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ve minibüs sürücüsü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Çatak da kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.