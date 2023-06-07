TEM Otoyolu’nda kaza yapan ticari minibüsü fark etmeyerek arkadan çarpan kamyonet devrildi. 1 kişinin hafif yaralandığı kaza sonrası Hadımköy Gişeleri istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DH 5496 plakalı kamyonet ile 34 DHR 223 plakalı ticari minibüs maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası araçları fark edemeyen Eniz B. idaresindeki 34 PL 9099 plakalı kamyonet, minibüse arkadan çarparak devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM’de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Kaya, “Bir araca arkadan vurdum. Araçtan indim diğer araç sürücüsü ile konuşuyordum. Arabanın önünden ayrıldık, 2 saniyelik bir şey, emniyet şeridine geçtik. Ses geldi, arkamızı bir döndük kamyonet arkadan benim arabaya vurdu” dedi.