Balıkesir’in Edremit ilçesinde simit fırınının bacasını temizlemek için yakan esnaf, apartman sakinlerine büyük panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde bir apartmanda simit fırını sahibi esnaf, tıkanan bacasını temizlemek için bacayı yakınca çatı katı alev aldı, mahalle ise duman altında kaldı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 6 arazöz ile müdahale etti. 4 katlı apartmanda korku dolu anlar yaşanırken, ara katlardaki baca duvarlarında da çatlaklar oluştu. İtfaiyenin yangına kısa sürede müdahalesi sonucu çatı katında bulunan tüplerin de etkisiz hale gelmesiyle yangın daha fazla büyümeden muhtemel facia önlendi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.