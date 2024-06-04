Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer Belediyeleri ve BUSKİ ekipleri ile işbirliği yaparak şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Şehrin daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5-9 Haziran tarihleri arasında Dünya Çevre Günü ve Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevrenin önemine dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyeleri ile BUSKİ'den oluşan 48 kişilik ekip, onlarca araçla birlikte şehrin dört bir yanında yoğun bir temizlik çalışması başlattı. İlk etapta Büyükşehir, Yıldırım ve Osmangazi Belediyeleri ile BUSKİ ekipleri, Setbaşı Irgandı Köprüsü'nden başlayarak Gökdere'ye, oradan da Ankara Yolu'na kadar olan güzergahta temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Süpürge araçlarıyla asfalt temizliği ve yabani ot temizliği yapan ekipler, Gökdere'de de dere yatağını temizledi.



Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bülent Ecevit Caddesi’nden Ahmet Taner Kışlalı Bulvarına ve ardından Uğur Mumcu Bulvarı’na kadar olan güzergahta hummalı bir temizlik çalışması yaptı. Asfalt temizliği, yabani ot temizliği yapan ekipler, basınçlı yıkama araçlarıyla da temizlik işlemini gerçekleştirdi.



Dünya Çevre Günü ve Haftası'nda iki ayrı bölgede ekiplerin tretuvar ve temizlik çalışmaları yaptığını söyleyen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, toplumda temiz çevre bilincini arttırmayı hedeflediklerini ve etkinliklerin dört gün boyunca süreceğini anlattı.



Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürü Necat Vatansever, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Nilüfer ilçesinde ortaklaşa temizlik başlattıklarını belirterek, bunun Çevre Haftası’yla sınırlı kalmayıp her hafta ortaklaşa süreceğini de açıkladı.



Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Türkiye’ye örnek olacak bu ortak çalışmanın mahalle sakinlerini çok mutlu ettiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.