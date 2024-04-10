Temmuz ayındaki zam oranlarına ilişkin bilgiler netleşti ve emeklilerin yeni maaşları hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2024 yılının art ayı enflasyonu yüzde 3,16 olarak belirlendi. Ocak-mart dönemi için ise üç aylık enflasyon yüzde 15,06 olarak açıklandı.Bu yılın başında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı, bu artışın içinde yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı da bulunuyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise son altı aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Bu durumda, bu yılın başında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapılması bekleniyordu. Ancak hükümet önce bu oranı 5 puan artırarak yüzde 42,57'ye çıkardı, daha sonra ise yüzde 49,25'e çıkararak memur ve memur emeklileriyle eşitledi.Üç aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi. Ancak ocak-mart dönemindeki enflasyon farkı yüzde 0,05 gibi düşük bir oranda gerçekleştiğinden, memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artışlar sınırlı kaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre 2024 yılı enflasyonu orta noktası yüzde 36 olarak tahmin ediliyordu. Para Politikası Kurulu'nun faiz artışı kararıyla enflasyon tahminlerinde revizyon olabileceği yorumları yapıldı. Bu durumda, Temmuz'da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 27,21 oranında enflasyon farkı eklenecek. Emekli maaşlarındaki artışlarda öncelikle ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı dikkate alınacak.

Temmuz Ayında Beklenen Maaş Artışı:



Mevcut Maaş/ Yeni Maaş (15.06 Zam)



10.010 TL - 11.506 TL



11.050 TL - 12.656 TL



12.030 TL - 13.807 TL



12.500 TL - 14.382 TL



13.000 TL - 14.957 TL



14.000 TL - 16.108 TL



15.000 TL - 17.259 TL