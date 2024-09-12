Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası'nın açıkladığı Temmuz ayı cari işlem verilerine ilişkin X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Bolat'ın açıklamalarına göre 2024 yılı Temmuz ayında Türkiye’nin cari işlemler açığı, 2022 yılı Nisan ayından bu yana ilk kez 20 milyar dolar seviyesinin altına düştü. Bu gelişme, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün dengeli bir büyüme yapısını desteklemesiyle ortaya çıktı.

Temmuz ayında cari işlemler hesabında 566 milyon dolar fazla verildi. Bu, geçen yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolarlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Bu art arda ikinci ayda cari işlemler hesabından fazla verilmesiyle, Ağustos ayında da bu trendin devam etmesi bekleniyor.

Ocak-Temmuz 2024 döneminde cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,8 oranında azalarak 16,0 milyar dolara geriledi. 2023 Mayıs ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 57,0 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu rakam 2024 Temmuz itibariyle 19,1 milyar dolara düştü. Böylece, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2022 Nisan'dan itibaren ilk defa 20 milyar doların altına indi.

Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da 39,8 milyar dolar gerileme gösterdi. Dış ticaret politikalarının etkisiyle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı %66,5 oranında düştü. Temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracat, %3,4'lük bir artışla 261,5 milyar dolara yükselirken, ithalat %8,0'lık bir azalma ile 343,9 milyar dolara indi. Dış ticaret açığı %32,0 oranında gerileyerek 82,4 milyar dolara düştü ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,0'a çıkarak 8,4 puan arttı.

Hizmet ihracatındaki artış da bu olumlu tabloya katkıda bulundu. Temmuz ayında hizmet gelirleri yıllık bazda 106,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Seyahat gelirleri ise 52,4 milyar dolara yükseldi. Mal ve hizmet ihracatını artıran destekler ve ithalatı azaltan tedbirler, cari işlemler açığında önemli bir düşüş sağladı.

Ağustos ayında açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat %2,4 oranında artarken ithalat %10,8 oranında azaldı. Bu gelişmeler, dış ticaret açığında %43,4 oranında güçlü bir azalma sağladı. Ağustos ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 16 milyar doların altına gerilemesi öngörülüyor. "