Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki okulların personel ve öğrencilerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için ’Okul güvenliği’ toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Kaymakam Adem Öztürk, başkanlığında düzenlenen toplantıda yeni eğitim öğretim yılında emniyet, asayişin temini, muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi, alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve yapılacak etkin denetimlerle söz konusu tedbirlere uyulması konuları görüşüldü. Toplantı sonunda Kaymakam Adem Öztürk ve protokol üyeleri, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyerek talep ettikleri konuların çözümü için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını belirttiler.

Toplantıya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Karakol Komutanı Teğmen Bekir Sungur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, eğitim öğretim konusunda uygun görülen diğer paydaşların katıldı.