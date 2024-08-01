Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Aydın İl Başkanlığı, düzenlenen törenle resmen açıldı.Yolcu TV Haber / AYDIN (İGFA) - Partililerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa; TEP Genel Başkanı Oktay Akçın’ın yanı sıra Aydın İl Başkanı Mustafa Müftüoğlu, Efeler İlçe Başkanı Nilgün Lorent, parti yöneticileri, üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Aydın İl Başkanlığı'nın açılışı, parti üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tören, Aydın İl Başkanı Mustafa Müftüoğlu' nun açılış konuşmasıyla başladı. Müftüoğlu, "Bundan sonraki dönemlerde partimizin tanıtımını yapacak, amaç ve ilkelerimizi stand açarak, kermesler düzenleyerek, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek anlatacağız. Hedefimiz, 2028 genel seçimlerine ya da olası bir erken seçime hazır olmaktır. Aydın ilinde bulunan emeklilerin haklarını sonuna kadar savunacağız," dedi.

“EMEKLİLERİMİZİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ”

Genel Başkan Oktay Akçın ise yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde emeklilerin karşılaştığı sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik parti olarak yapacakları çalışmaları anlattı. Akçın, "Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve haklarını savunmak için buradayız. TEP olarak, emeklilerin sesi olacağız ve onların haklarını koruyacağız," şeklinde konuştu.

Açılış töreni, Genel Başkanı Oktay Akçın, Aydın İl Başkanı Mustafa Müftüoğlu, Efeler İlçe Başkanı Nilgün Lorent, Köşk İlçe Başkanı Ertan Topsöken, Kuşadası İlçe Başkanı Yakup Aksu, parti yöneticilerinin, üyelerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesme töreniyle sona erdi.

Bununla birlikte; katılımcılar törenin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken TEP Başkanı Oktay Akçın ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emekliler için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Akçın; "Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunması için gereken tüm adımları atacağız. Emeklilerimizin refahı için var gücümüzle çalışacağız," dedi.