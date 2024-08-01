Sempozyumda 9 ülkeden 19 katılımcı ve 41 üniversiteden toplamda 106 katılımcı yer aldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen’in de katıldığı organizasyonun açılış konferansını Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar gerçekleştirdi.

Programın açılış oturumunda ise Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özer Ergenç, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İdris Bostan, Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu ve Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik;Yalova Valiliği, Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Belediyesi, BUÜ, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleşti.



BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan’ın proje yöneticiliğini ve düzenleme kurulu başkanlığını üstlendiği sempozyumun düzenleme kurulunda Prof. Dr. Murat Keçiş (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar (Düzce Üniversitesi), Doç. Dr. Gürhan Yellice (Dokuz Eylül Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan (Bursa Uludağ Üniversitesi) ve Öğr. Gör. Dr. Cihan Yalvar(Yalova Üniversitesi) yer aldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın da destek verdiği etkinlikte yükseköğretim kurumları arasında en fazla katılımcı yine BUÜ’den oldu. Programın sonunda katılımcılara ve düzenleme kurulu üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.