11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlıyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Salı akşamı Hafız Metin Çakar İnegöllülerle buluştu.

Akhisar Mahallesinde Fatih Camiinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Metin Çakar’ı dinlemek üzere camiye akın etti. Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Metin Çakar kıldırdı.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate tatlı ikramları yapıldı. Başkan Alper Taban da beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle beraber Fatih Camisinde vatandaşlarla buluştu.