Son günlerde Bursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi çok konuşulmuştu.

Halk TV'ye konuşan Bahadır Özgür, Terkinler Çetesi olayının çarpıcı perde arkasını şöyle anlattı;

"Ali Yerlikaya döndükten sonra sadece geçmiş on yıllık yerel gazeteleri taradım. Hani ne olmuş bu kentte? Önümüze düşmüş bir sürü haber ve o haberleri birbirleriyle birleştirince kentteki bir çeteleşme ile iktisadi değişim, siyasi değişim iç içe geçip nasıl bir şeye dönüştüğünü, bir kenti esir aldığını, bir yıkım aşamasına getirdiğini, çürttüğünü ortaya koyuyor. Terkinler çetesi bunun sembolü, kentin en büyük çek senet mafyası. Geçmiş zamanlarda meydana çıkan çetelerin İnegöl'den temizlendiği deniliyordu ama onun bıraktığı boşluk başka çeteler tarafından dolduruldu. O da Terkinler Çetesi. 2011'de şirket kuruyorlar. Unlu mamuller şirketi. 2019da şirket kentteki bütün fırınları ele geçiriyor ve marka yaratıyor bizim ekmekçi diye.

Hatta Türkiye'de çokta meşhurdur. Baya büyük ekmek fırınları bunlar. Bu operasyonda öğreniyoruz ki bu çete bu fırınlara çökerek bir zincir yaratmış, bu zincir legal bir ticaret işliyor, firması var. Herkes olan biteni biliyor. Çünkü 10 yıl boyunca defalarca şikayet ediliyor. Hiç dokunulmuyor.

PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Ekmek fırını üzerinden tefecilik yapıyorsun kara para aklıyorsun insan kaçakçılığı yapıyorsun. Büyük işleyen paravan şirket kurmuşlar. Sonra İnegöl'de ele geçirilmiş sermaye grubu görüyorsun bu aileyi. 2022'de mesele ekmekle çıkıyor. AKPli Belediye halk ekmek fabrikasını satışa çıkarıyor.

Bunların hepsi haber oldu. Bu fabrikayı kapatıyor, satışa çıkarıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki ekmek fabrikasının esas meselesi arazi. Bu ihaleyi açıyor. Bu ihaleye girenlerden birisi de terkinler çetesi. Ekmek fırınları işlettiği için ekmek fabrikası da alacağım diye giriyor. Şirkette iş kolunda değişiklik yapıyorlar.

Konut dışı inşaat, belediyenin sattığı ekmek fabrikası resmi gazetede tapusuna bakıyoruz, konut dışı inşaat alanı olarak kullanılacak. İhaleye girmeden önce sen kendi işini yapıyorsun. Sonra kentte çok büyük tepki oluyor ve ihaleden eksik evrak gerekçesiyle bu çete sokulmuyor bir şekilde çöküyor. Fabrikayı alamıyor.

SENETLER EL BOMBASINA DÖNÜŞTÜ

2021'lere geliyoruz kentte şöyle bir şey oluyor İnegöl'de, ticari hayat çok canlı ama nakit dönmüyor. Faizler düşürülmüş, enflasyon artıyor kur artıyor. Bankalarda limitler dolmuş. Kentte vadeli ticaret başlıyor. Nakit para yerine senetle alınıp satılma başlıyor. Bu çek senetler el bombasına dönüşüyor. Karşılıksız çekler, çekler ödenemiyor. Senetler karşılıksız çıkıyor. Bir nevi kentte kurulmuş yasal tefecilik, gerçek tefecilerin hakimiyetine geçiyor. Şöyle bir başlık attı yerel gazete; Terkinler çetesinin İnegöl'de vadeli patladı diye. Bence Türkiye'de organize suçla ekonomi politikalarını bu kadar güzel başlık olamaz.

Bütün ülkeyi ilgilendiren faiz politikası indirme ve kaldırma kent etkileniyor. Bütün bunlar organize suçun yeşermesi için bir iklim doğuruyor."