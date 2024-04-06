Bayrama 3 gün kala Bursa Terminali’nde yoğunluk yaşanırken, 9 günlük tatili fırsat bilenler kimim memleketine kimi ise tatil için Akdeniz ve Ege sahillerine akın etti. Otobüs firmaları ise talepleri ek seferlerle karşılamaya çalışıyor.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla beraber aile ve akraba ziyaretlerinin yanı sıra tatil planları yapanlar, Bursa Otobüs Terminaline akın etti. Otobüs firmaları taleplere yetişe bilmek için ek seferler düzenlerken, akraba ziyaretinin yanı sıra havaların mevsim normalleri üzerinde seyredecek Akdeniz ve Ege kıyılarını da vatandaşların tercih ettiği gözlemlendi. Yaşanan yoğunluğun dönüşte de olabileceğini belirten firma yetkilileri, mağdur olunmaması için bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş için son günü beklememesi gerektiğini söyledi.

Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak, “Yolcuların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Beklediğimiz yolcu sayısına ulaştık. Şu anda düzenlediğimiz ek seferlere yolcu alıyoruz. Bayrama 3 gün var. Ancak insanlar 9 günlük tatile Cuma günü itibariyle çıkmaya başladı. Artık eskisi gibi terminallerde kalabalık olmuyor. Herkes biletini internet üzerinden alıyor. Biz de elimizden geldiğince burada yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

9 günlük tatille birlikte otobüs seferleri bir bir dolmaya başladığını ifade eden Ocak, "Bizde firma olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Otobüslerin dolmasına yakın ek seferler düzenliyoruz. Vatandaşları mağdur etmiyoruz. Dönüşlerde de aynı şekilde ek seferlerimizi ayarlıyoruz. Ancak 1 gün önce dönüşler sağlanırsa, iyi olur. Son gün yine yoğunluk ve mağduriyet yaşanabilir. Biz firma olarak gelen konuklarımıza elimizden gelen bütün Pamukkale konforunu sunuyoruz" diye konuştu.