MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir dönemece girildi. PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklamaların ardından, örgütün ilk grubu bugün Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı.

Silah bırakma töreni, aralarında DEM Partili heyet üyeleri, yaklaşık 200 gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de bulunduğu kalabalık bir grup tarafından takip edildi.

Ancak basın mensupları, törenin düzenlendiği alana kameraları ve diğer ekipmanlarıyla giriş yapamadı.

Yaklaşık 30 kişilik PKK’lı terörist grubu, silahlarını yakarak eyleme son verdi. Tören, Süleymaniye’nin 50 kilometre batısındaki Surdaş nahiyesi yakınlarında bulunan Casene Mağarası’nda gerçekleştirildi.

Örgütün yönetim kadrosundan Bese Hozat ve Mustafa Karasu’nun da aralarında yer aldığı bazı isimler, silah bırakanlar arasında yer aldı.

“Barış ve Demokratik Toplum Grubu” adını taşıyan ilk grup, saat 11.48’de silah bırakma sürecini tamamladı.

Öte yandan, ikinci bir grubun da önümüzdeki günlerde silah bırakması bekleniyor. Bu ikinci grubun da yaklaşık 30 kişiden oluştuğu bildirildi.

Silah bırakan terör örgütünden ilk açıklama

Silah bırakan terör örgütü PKK'dan ilk açıklama geldi.

Terör örgütünün Barış ve Demokratik Toplum Grubu imzasıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz.

Bugün buraya Öcalan’ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak geldik. Gelişimiz aynı zamanda Öcalan’ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir. Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.

Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Öcalan’ın 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum' ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz.

Bu tarihi adımın büyük önemini görüyoruz

Dünyada faşist baskı ve sömürünün arttığı, bölgemiz Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü ve halkımızın barış içinde özgür, eşit ve demokratik bir yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu ortamda attığımız bu tarihi adımın büyük önemini, doğruluğunu ve aciliyetini görüyor ve hissediyoruz.

Umuyoruz ki herkes, kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler, sosyalist ve demokratik güçler, tüm halklar ve insanlık da attığımız bu barış ve demokrasi adımının tarihi değerini görür, anlar ve takdir eder.

Başta kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere tüm halkları, demokratik ve sosyalist güçleri, aydın, yazar, akademisyen, hukukçu, sanatçı ve siyasetçileri attığımız bu tarihi adımı doğru anlayarak, bizimle, halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yine Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü için daha aktif mücadele etmeye, küresel düzeyde demokratik, sosyalist enternasyonal mücadeleyi ve dayanışmayı geliştirip, güçlendirmeye çağırıyoruz.

Halkımızı ve tüm siyasi güçlerini, yaşadığımız tarihi sürecin özelliklerini ve Öcalan'ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum sürecini doğru anlayarak, her alandaki eğitsel, örgütsel, eylemsel görevleri başarıyla yerine getirmeye, demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz.

Barış ve Demokratik Toplum süreci mutlaka başarıya ulaşacaktır."

Silahların yakıldığı anların görüntüsü

PKK'lı teröristlerin silahları yaktığı anların fotoğrafları da paylaşıldı.