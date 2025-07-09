Doğan, DEM Parti olarak Süleymaniye’de bir grup PKK’lının katılımıyla 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek üzere orada bulunacaklarını belirtti. Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamış, ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısıyla yeni bir aşamaya geçmişti. Bu çağrının ardından PKK’nın 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Son olarak Abdullah Öcalan’dan gelen video mesajda, silah bırakma sürecine ilişkin detayların belirleneceği ve bu sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.

Kaynak: İHA