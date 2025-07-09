Blane Akademi, Soma Kafkas Kültür Derneği ve Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği halk oyunları ekiplerinin gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak şölen sırasında yaşanan bir an izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Bugüne kadar dans grubundan hiç ayrılmayan İbrahim Emir Baykal, gösteri öncesi yapılan provalar sırasında ayak parmağını kırarak sahneden çekilmek zorunda kaldı. Yaralanmasına rağmen alana koltuk değnekleriyle gelen genç, arkadaşlarının provasına uzaktan eşlik etti. Sahneye çıkamasa da moral vermek için gösteri alanına gelen Baykal, yaşadığı duyguyu “Böyle bir sahnede ben de olmak isterdim. Geçtiğimiz hafta oynadım. Ama şimdi burada olmamak çok zor geliyor. Onlara destek olmak için geldim” sözleriyle dile getirdi.

Gösteride sahne alan diğer gençler ise sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.