Terörle mücadele devam ederken Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist daha etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

İşte o paylaşım: