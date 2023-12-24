Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröre karşı mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Ardından Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, bölgedeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.