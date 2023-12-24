Hindistan Himalayalarında, deniz seviyesinden yaklaşık 5000 metre yükseklikte İskelet Gölü (Roopkund Gölü) yer alıyor. 40 metre genişliğinde, yılın büyük bir bölümünde ıssız, karla kaplı bir vadide donmuş bir gölet… Ancak sıcak günlerde, bazıları hâlâ ete bağlı olan yüzlerce insan iskeleti, İskelet Gölü olarak bilinen yerden ortaya çıktığı için korkunç bir fenomen sergiliyor.

Bu kişiler Kimdi ve Onlara Ne Oldu?

Önde gelen fikirlerden birine göre, 1000 yıldan daha uzun bir süre önce feci bir olayda eşzamanlı olarak ölen insanlardı bunlar. Birkaç yıl önce yayınlanmamış bir antropolojik araştırma, beş iskeleti inceledi ve bunların 1.200 yaşında olduğu tahmin edildi.

Ancak Hindistan, Amerika ve Almanya’daki bilim adamları tarafından yapılan yeni bir genetik analiz bu teoriyi altüst etti. 38 kalıntının DNA’sını inceleyen çalışma, ölülerin yalnızca bir kütlesel dökümü olmadığını, birkaç bin yıla yayıldığını gösteriyor.

Antropologlar, İskelet Gölü’nü on yıllardır biliyorlardı, ancak iskeletlerinin kaynağı hakkında çok az şey biliniyordu. Kayalıklar, göç eden buzlar ve hatta insan ziyaretçiler kalıntıları rahatsız etti ve hareket ettirdi, bu da oradaki iskeletlerin ne zaman ve nasıl öldüklerini çözmeyi zorlaştırdı. Araştırma ekibinin bir parçası olmayan İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nde biyoarkeolog olan Cat Jarman, “Böyle bir durumda bu gizemi çözmek imkansız hale geliyor” dedi.

Genetik analiz, kemiklerin karmakarışıklığını biraz anlamaya yardımcı oldu. Hindistan’daki Birbal Sahni Paleoloji Enstitüsü’nde antik DNA uzmanı olan Niraj Rai ve Harvard Üniversitesi’nde genetikçi olan David Reich liderliğindeki araştırmacılar, 23 erkek ve 15 kadına ait düzinelerce iskelet örneğinin kalıntılarından DNA çıkardı ve tanımlamayı başardı.

İskelet Gölü Gizemi Giderek Artıyor

Bugün yaşayan popülasyonlara göre, bu bireyler üç farklı genetik gruba uymaktadır. Erkekler ve dişiler de dahil olmak üzere 23. çağdaş Güney Asyalılara özgü soyları vardı; kalıntıları 7. ve 10. yüzyıllar arasında gölde biriktiği keşfedildi, yani hepsi birden gelmemişti. Bazı iskeletler diğerlerinden daha eskiydi, bu da birçoğunun göl yaşamları boyunca ayrı ayrı gömüldüğünü gösteriyor.

Sonra, belki 1000 yıl kadar sonra, 17. ve 20. yüzyıllar arasında, gölde birdenbire iki genetik grup daha ortaya çıktı: Doğu Asya ile ilgili bir soydan bir birey ve ilginç bir şekilde, Doğu Akdeniz soyundan 14 kişi.

Tüm bu bireylerin sonlarını nasıl karşıladıkları kimsenin tahmin etmediği bir şey. Bakteriyel enfeksiyon kanıtı yok, bu yüzden muhtemelen bir salgın suçlu değildi. Belki de zorlu yüksek irtifa ortamı ölümcül oldu.

Bireyler arasında çocuklar ve yaşlı yetişkinler vardı, ancak hiçbiri akraba değildi. İskeletlerden elde edilen kimyasal imzalar, bireylerin önemli ölçüde farklı diyetlere sahip olduklarını göstererek, birkaç farklı popülasyon grubunun temsil edildiği fikrine destek ekliyor.

Araştırmacılar, İskelet Gölü’nün günümüz Hindu hacıları tarafından bilinen bir rota üzerinde bulunduğunu, bu nedenle belki de Güney Asyalı bireylerin bir kısmının bu yüzden öldüğü belirtiyor. Ancak bu düşünce, uzak Doğu Akdeniz’den bireylerin varlığını açıklamakta eksik kalıyor.

Jarman, belki de aslında Akdeniz göçmenleri değildiler, dedi. Genetik ataları, günümüz Yunanistan veya Giritlilerinkine benziyor, ancak mevcut dağılım eski popülasyonlar için geçerli olmayabilir. Ne olursa olsun, bu grup bilinmeyen nedenlerle İskelet Gölü’nden uzak bir yerden geldi.