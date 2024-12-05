İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine kast eden bölücü terör örgütünü bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek", "terör örgütünün gençlik yapılanmasında bulunmak", "terör örgütüne finans sağlamak" ve "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.