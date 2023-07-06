Terörle mücadelede kararlılıkla devam eden ve son 6 ayda etkileyici bir ilerleme kaydedildi. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadelede son altı aylık verileri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini vurgulayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“1 Ocak’tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı 320 operasyon icra edilmiş, 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Aktürk, terör örgütlerinin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır darbe aldığını vurgulayarak, örgütün hareketliliğinin sona erdiğini söyledi.

“Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır.”

Aktürk, terörle mücadelenin devam ettiğini ve son altı ayda elde edilen bu başarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarının bir sonucu olduğunu belirtti.

7/24 mücadele ediliyor

Aktürk, Mehmetçik'in 7 gün 24 saat boyunca sınır güvenliğine yönelik zorlu iklim ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Mehmetçik, "Hudut namustur" prensibiyle hareket ederek kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi için etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Ayrıca terörle mücadeledeki etkinliğin artırılması amacıyla ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Son bir hafta içinde, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişi sınır bölgelerinde yakalanmıştır. Bu kişilerden 3'ü terörist ve 1'i FETÖ mensubudur. Ayrıca, 2.561 kişi sınırı geçmeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan itibaren ise 3.736 kişi yasa dışı geçiş girişiminde bulunmuş ve yakalanmıştır. Bu kişilerin içinde 268 terörist ve 174 FETÖ mensubu bulunmaktadır. Ayrıca, 118.425 kişi sınırı geçemeden engellenmiştir. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 341 kilogram uyuşturucu, 690 adet uyuşturucu hap ve 23 adet farklı türde silah ele geçirilmiştir. Hudut birliklerinin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliği sağlanmaya devam edecektir.

Suriyeliler evlerine dönüyor

Zeki Aktürk, Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapı desteği operasyonlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütüleceğini söyleyerek şunları ekledi;

“Bu faaliyetlerimiz sonucunda 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.

Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.”

Terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rufat, Minbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere diğer bölgelerde sivilleri ve askeri birlikleri hedef almaya devam ettiğini kaydeden Akturuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 587 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Kahraman ordumuz terör örgütlerine karşı ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapmaya hazır ve buna muktedirdir.

Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada Suriye halkının yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Aktürk, PKK ile YPG arasında fark olmadığını vurgulayarak, uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan terör örgütlerinin bölgede barışı ve istikrarı bozduğunu ifade etti. Sivillerin yaşam hakkının ellerinden alındığına dikkat çeken Aktürk, bu insanlık suçuna sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Aktürk ayrıca Suriye ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Kalıcı barışın sağlanması amacıyla diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Albay Aktürk, tüm sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesini ve bunun için çaba harcandığını ifade etti.

Aktürk'ün temennisine göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu ivmenin devam etmesi, diyalog kanallarının açık tutulması ve her iki ülkenin bölge zenginliklerinden adil bir şekilde yararlanarak barış, refah ve güven içinde yaşaması hedeflenmektedir.