TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 2. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı.

Gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı.