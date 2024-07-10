Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da düzenlenecek olağan seçimli genel kurul için en az üç adayla yoluna devam ediyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu da başkanlık için yarışacaklar. İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise daha önce adaylık planlarını açıklamış olsalar da, gerekli belgeleri henüz teslim etmediler. Adaylık süreci yarın sona erecek ve adayların en az 64 kongre üyesinden imza toplamaları gerekiyor.

Mehmet Büyükekşi, başkanlık görevini şimdiye kadar 2 senedir sürdürüyor ve bu dönemde Servet Yardımcı ile İbrahim Hacıosmanoğlu kendisine rakip olacak. Yardımcı, son 7 yıldır UEFA İcra Kurulu'nda görev yapmaktadır. Öte yandan Hacıosmanoğlu, 2013-2015 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapmıştı.