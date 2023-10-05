Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraber takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisi aleyhinde yapılan tezahüratlar sonrası ilk yarı bitmeden stattan ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası Ahmet Nur Çebi’ye serzenişte bulunarak, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.