Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması üzerine birçok köy boşaltılırken, vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ekran Görüntüsü 2025 08 09 095601

KISA SÜREDE KÜLE ÇEVİRDİ

Yangına havadan ve karadan müdahale saatlerce sürerken, alevler yerleşim yerlerinde büyük tahribata yol açtı. Yangının kısa sürede ulaştığı yerleşim bölgelerinden olan Saçaklı köyünde tahribat büyük. Alevler evleri adeta küle çevirdi.

Ekran Görüntüsü 2025 08 09 095619

EVLER KULLANILAMAZ HALDE

Çok sayıda ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde meydana gelen zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede ekipler tarafından müdahaleler sürüyor.

Kaynak: İHA