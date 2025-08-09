Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması üzerine birçok köy boşaltılırken, vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.
KISA SÜREDE KÜLE ÇEVİRDİ
Yangına havadan ve karadan müdahale saatlerce sürerken, alevler yerleşim yerlerinde büyük tahribata yol açtı. Yangının kısa sürede ulaştığı yerleşim bölgelerinden olan Saçaklı köyünde tahribat büyük. Alevler evleri adeta küle çevirdi.
EVLER KULLANILAMAZ HALDE
Çok sayıda ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde meydana gelen zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bölgede ekipler tarafından müdahaleler sürüyor.