Geçen hafta açıklanan temmuz ayı enflasyonunun %2,06 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun %33,50 seviyesine kadar düşmesinin ardından, TCMB’nin eylül ayında 300 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Bir önceki toplantıda TCMB, politika faizini 300 baz puan azaltarak %43,00’e çekmişti. Beklentiler doğrultusunda gelecek ay da benzer bir indirim yapılması durumunda politika faizi %40,00’a kadar gerileyecek.

KONUT KREDİLERİNDE DURUM

Enflasyondaki gerileme, döviz kurlarındaki istikrarlı seyir ve TL varlıklara artan ilgi, TCMB’nin faiz indirimi adımlarını destekliyor. Politika faizindeki düşüş, kredi piyasasında da yakından izleniyor.

Özellikle ev sahibi olmayı hayal eden tüketiciler, konut kredisi faizlerinde olası indirimlere odaklanmış durumda. Birçok bankada konut finansmanı oranlarının artık %3,00’ün altına indiği dikkat çekiyor.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ

Bu hafta kapanışı itibarıyla bankalarca sunulan ve %3,00 seviyesinin altında bulunan en düşük konut kredileri şu şeklide öne çıkıyor:

Ziraat Bankası: %2,69

%2,69 Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

%2,79 (Kâr Payı Oranı) Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

%2,79 (Kâr Payı Oranı) Akbank: %2,89

%2,89 Garanti: %2,99

%2,99 Yapı Kredi: %2,99

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL’nin 10 yıl vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,69

%2,69 Aylık taksit: 28 bin 60 TL

28 bin 60 TL Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1,5 milyon TL’nin geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi tutarı: 1,5 milyon TL

1,5 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,69

%2,69 Aylık taksit: 42 bin 91 TL

42 bin 91 TL Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL

2 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

2 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu ise şu şekilde:

Kredi tutarı: 2 milyon TL

2 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,69

%2,69 Aylık taksit: 56 bin 121 TL

56 bin 121 TL Toplam Geri Ödeme: 6 milyon 734 bin 568 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Konut kredisi oranlarında düşüşler yaşanmasına rağmen faiz yükü hâlâ %236 gibi yüksek seviyede gerçekleşmeye devam ediyor.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre; konut kredilerinin toplam büyüklüğü 1 Ağustos ile biten haftada 3 milyar TL arttı ve 595,27 milyar TL oldu.

Ocak-Haziran 2025 döneminde kredi kullanılarak gerçekleşen konut satışları 103 bin adedi aştı ve geçen yılın aynı dönemine göre %100,5 oranında yükseldi.