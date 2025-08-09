Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Türker sokak üzerinde ikamet eden Emre G.(21) silahla başına ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde kalan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ağır yaralı genç, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.