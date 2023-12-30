Türk futbolunda son aylarda yaşananlar gündemi belirlerken, Halil Umut Meler'in yumruklanması ve İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından bu kez Galatasaray ve Fenerbahçe Suudi Arabistan'daki final mücadelesine çıkmama kararı almıştı.

TEK BİR SORUYA YANIT VERDİ

Maçın iptali sonrası TFF ve gazeteciler kulüplerin ardından yurda dönmek için uçağa binerken Mehmet Büyükekşi burada gazetecilerle görüştü. Soruları yanıtsız bırakan Büyükekşi yalnızca bir soruya yanıt verdi.

"DENK Mİ GELDİ, DENK Mİ GETİRİLDİ?"

Tansiyon sorunu da yaşayan Büyükekşi, Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın'ın "Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" yanıtını verdi.

İSTİFA İDDİASI YALANLANDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için yaşanan son olay sonrası görevinden istifa ettiği iddiası ortaya atılırken, TFF'den yapılan açıklamayla bu durumun gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.