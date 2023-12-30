İspanyol ekiplerinden Sevilla, Fernando Reges’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İspanya La Liga temsilcilerinden Sevilla, bu sezon beklentilerin altında kalarak 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Sevilla, daha önce Galatasaray forması da giyen Fernando Reges ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bu sezon 8’i La Liga, 4’ü Şampiyonlar Ligi ve 1’i İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 13 maçta forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.