Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016’da ülkemizin bekasına, milli irademize ve demokrasiye kasteden hain darbecilere karşı asil milletimiz tek vücut olmuş, tarihe geçen birlik ve dayanışma örneği göstermiştir. Vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu kutsal mücadele dünyaya örnek olmuştur. Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz.

Cesaret ve kararlılıkla hain darbecilere geçit vermeyen, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum."