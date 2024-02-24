Türkiye Futbol Fedrasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ve beraberindeki heyet Kafkasspor’u ziyaret etti.



Uludağ’a gitmeden önce Bursa’daki profesyonel ligteki takımları ziyaret eden Büyükekşi, kulüp yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Bursaspor ve Karabeyspor’un ardından İnegöl’e gelen Türkiye Futbol Fedrasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, İTSO eski Başkanı Yavuz Uğurdağ eşlik etti.

Kulüp lokalinde gerçekleşen ziyarette Kafkasspor Başkanı Celal Ter kulüp hakkında bilgiler verirken, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Son olarak karşılıklı forma takdimi yapılarak ziyaret sonlandırıldı.