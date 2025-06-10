Bursa'da konkordato talebinde bulunan UG Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme kararını açıkladı. Şirketin konkordatodan feragat etmesi ve borca batık olmadığının tespit edilmesi üzerine, iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Ayrıca, daha önce alınan tüm tedbir ve şerh kararları kaldırıldı, konkordato komiseri Tuncay Şimşek'in görevine son verildi. Mahkeme, kesin mühletin tüm sonuçlarının kendiliğinden ortadan kalktığını bildirdi.

UG Mobilya'nın süreci, borca batıklık iddiasının aksine mali yapısının güçlü olduğunu ortaya koymuş oldu.